Il Bayern provoca l'Inter: il dato sulle 4 vittorie a San Siro

A San Siro in palio c'è una semifinale di Champions League. L'Inter ospita il Bayern Monaco dopo la vittoria per 2-1 all'Allianz Arena. Chi vince, in semifinale sfiderà il Barcellona, che ha eliminato il Borussia Dortmund. I bavaresi di Kompany sono chiamati alla rimonta, e dalla loro hanno... i precedenti. E, per alimentare la sfida, il Bayern Monaco ha provocato l'Inter attraverso un post sui social.