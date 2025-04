Inter-Bayern Monaco diretta Champions League: segui il ritorno dei quarti di finale

È la notte dei sogni. Non sarà (ancora) quella della storia come nel 2010, ma Inter-Bayern Monaco non è una sfida come le altre. Perché ricorda un Triplete storico con Mourinho in panchina e perché, soprattutto, oggi c'è in palio una semifinale di Champions League. La squadra di Inzaghi parte dal 2-1 dell'andata, preziosissimo perché arrivato in trasferta. Ma niente è scontato contro il Bayern Monaco ed è come, in fondo, se si partisse dallo 0-0. Nessun calcolo, dunque, e giocarsela fino alla fine. Il Barcellona, già qualificato, è spettatore interessato.