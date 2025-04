Ranking Uefa dopo Inter-Bayern Monaco, Italia ancora in corsa per il quinto posto Champions

Il pareggio di San Siro tra Inter e Bayern Monaco permette ai nerazzurri di Inzaghi di staccare il pass per la semifinale di Champions League . Un risultato fondamentale non solo per Lautaro Martinez e compagni ma per tutto il calcio italiano: il 2-2 di Milano tiene ancora aperta la corsa al secondo posto nel Ranking Uefa alle spalle dell' Inghilterra , che per la Serie A varrebbe la quinta squadra in Champions League come nella passata stagione.

Ranking Uefa, come si calcola il punteggio

Il punteggio relativo al Ranking si calcola sommando i punti acquisiti da ogni club in base al risultato del singolo match disputato ma non solo. Vanno infatti sommati 1,5 punti in caso di passaggio alle fasi a eliminazione diretta (solo 1 in Europa League) e altri, già stabiliti, che dipendono dalla posizione finale raggiunta nella classifica unica. In totale ogni club può totalizzare, dopo la fase a gironi, massimo 29,5 punti in Champions League, 23 e 20,5 punti rispettivamente in Europa League e Conference League. Dagli ottavi di finale in poi, ogni vittoria continuerà a valere 2 punti, ogni pareggio invece 1 pt.

Ranking Uefa, Spagna avanti sull'Italia

Il successo dell'Arsenal al Bernabéu contro il Real Madrid (Ancelotti eliminato) e il contemporaneo pareggio dell'Inter contro il Bayern Monaco mantengono la Spagna avanti sull'Italia nel Ranking Uefa. Un vantaggio minimo ma non impossibile da rimontare: iberici a 22,607 contro 20,562 dell'Italia. Inghilterra invece lanciata verso il primato: sono 11.714 i punti dei britannici.