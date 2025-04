Carvajal aspetta Saka nel tunnel: rissa sfiorata per il mezzo cucchiaio su rigore

Momenti di tensione pochi secondi dopo il duplice fischio dell'arbitro Letexier, che ha sancito la fine del primo tempo della sfida tra Real Madrid e Arsenal, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Dani Carvajal, capitano del Real Madrid (che nonostante l'indisponibilità era in panchina a tifare per i suoi compagni e provare a spingerli verso la rimonta), ha aspettato l'arrivo di Saka per punzecchiarlo dopo il rigore battuto (e sbagliato) nel primo tempo. L'attaccante dell'Arsenal aveva cercato di battere Courtois con un cucchiaio; un atteggiamento che non è stato gradito dal capitano dei Blancos.