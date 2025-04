Inter-Barcellona, le semifinali saranno trasmesse in chiaro: il motivo e dove vederle

MILANO - Un appuntamento con la storia per l’ Inter di Simone Inzaghi che nella semifinale di Champions League affronterà il Barcellona . Il doppio confronto - che riporta alla semifinale del 2010, quando José Mourinho eliminò la squadra catalana - è un evento di portata internazionale che attirerà l’interesse di tutti i calciofili. C'è una buona notizia per i tifosi dell’Inter e per gli appassionati di calcio: le due partite verranno trasmesse in diretta e in chiaro su una delle tv nazionali.

Semifinali in chiaro, la normativa AgCom

Come accaduto in precedenza per le due semifinali della Champions League edizione 22-23, anche in questa occasione non ci potranno essere vincoli alla trasmissione in chiaro delle due partite in programma il 30 aprile e il 6 maggio: Amazon dovrà quindi trovare un accordo con una delle tv nazionali - come normativa AgCom - per consentire la visione in chiaro dell’evento agli italiani. La piattaforma potrebbe trovare accordi con Rai e Mediaset, oppure stringere un’intesa con Sky (come accadde nel 2023) per trasmettere le due partite su TV8.