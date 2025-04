Flick: "L'Inter ha la miglior difesa d'Europa". Yamal: "Mi piacciono Barella e Lautaro"

Flick: "Un sogno essere qui. Vogliamo la finale"

Il Barcellona è reduce dalla vittoria della Coppa del Re in finale contro il Real Madrid: "Molto speciale ed emozionante. Ma abbiamo l'opportunità di andare in finale di Champions League, la più importante di tutte. Per tutti è un sogno essere qui, dobbiamo rimanere concentrati: oggi ci siamo allenati bene, tutti sono concentrati sull'avversario e su cosa dobbiamo fare". Sulla formazione: "Abbiamo un altro allenamento domani e vedremo come sta la squadra. Szczesny resta il portiere della Champions League. Aver battuto il Real ci dà ulteriori motivazioni. L'Inter ha giocatori di esperienza, alcuni dei quali all'ultima chiamata per una finale di Champions: daranno il massimo, ma anche noi". Quindi, Flick ha analizzato tatticamente la squadra di Inzaghi: "Occupano il centrocampo con cinque giocatori e dobbiamo gestire questa situazione. Per noi è molto importante tenere il possesso della palla e prendere le decisioni giuste in difesa. Dobbiamo coprire gli spazi, è una cosa fondamentale. Da parte loro ci sarà grande differenza rispetto alle ultime loro gare. Le tre sconfitte consecutive non contano, sono a due partite dalla finale di Champions". Infine, l'allenatore tedesco ha parlato del suo futuro: "Penso che allenerò qui anche l'anno prossimo. C'è un progetto fino al termine della prossima stagione, come ho sempre detto sono entusiasta di poter lavorare qui e amo vivere a Barcellona".

Yamal: "Inter una delle migliori in contropiede"

Oltre a Flick, anche Lamine Yamal ha parlato in conferenza stampa: "C'è tanta voglia di vincere la Champions, vogliamo dimostrare che squadra siamo e vogliamo provare a vincere tutto". Così giovane, ma con la bacheca colma. Allo spagnolo manca solamente la massima coppa europea per club: "Non soffro di vertigini. Non sarei d'aiuto ai miei compagni e al club. Ho motivazione e fiducia, la paura sta fuori". Lamine Yamal giocherà la sua centesima partita ufficiale contro l'Inter. Alla sua età, Messi ne aveva giocate sette: "Non mi paragono a lui, non lo faccio con nessuno e figuriamoci con Messi. Lascerei perdere. Il miglior giocatore della storia". Mentre sui nerazzurri: "Lautaro è uno dei giocatori che mi piacciono di più. L'Inter vanta un mix di giocatori, quando ha il possesso sa giocare molto bene ed è una delle migliori d'Europa in contropiede, è una squadra che mi piace molto vedere".