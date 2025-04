Il Barcellona prepara la coreografia con l'Inter: i cartoncini con il testo per i tifosi

Il Barcellona ha la possibilità di tornare a giocare una finale di Champions League a distanza di dieci anni esatti dall'ultima volta, quando vinse contro la Juventus. Tra i blaugrana e l'ultimo atto della UCL c'è un'altra italiana, l'Inter di Simone Inzaghi , reduce dal peggior periodo della sua stagione. Tutt'altro spirito in casa della squadra di Flick che arriva alla sfida dopo la vittoria nel Clasico nella finale di Copa del Rey e con quattro punti di vantaggio dal Real Madrid secondo in classifica. L'ambiente è caldissimo e lo stadio di Montjuic è pronto per ospitarlo.

Barcellona, si prepara la coreografia al Montjuic: l'accoglienza per l'Inter

Già da oggi il Barcellona ha preparato la coreografia che sarà esposta prima della semifinale d'andata contro l'Inter. Nei seggiolini del "Lluis Companys" sono stati posizionati dei cartoncini colorati che saranno tirati su dai tifosi per far partire la coreografia organizzata dal club blaugrana. Sui cartoncini è stampato l'iconico inno del Barcellona "Cant del Barça" e un invito ai tifosi di partecipare alla coreografia scritto in catalano, spagnolo e inglese. Ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni allo stadio di Montjuic per una partita che potrebbe indirizzare in maniera importante l'esito della doppia sfida. Il ritorno è in programma martedì 6 maggio a San Siro alle 21.