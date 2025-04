Seedorf bacchetta Timber: "Contro Kvaratskhelia non ci ha capito nulla..."

LONDRA (INGHILTERRA) - "Devi capire quando pressare, quando non puoi farlo, quando devi attendere. Timber non ha capito più nulla". È il commento a caldo di Clarence Seedorf , opinionista di 'Amazon Prime Video', al termine della sfida tra Arsenal e Paris Saint-Germain , semifinale di andata di Champions League . In particolare, l'ex campione olandese si è focalizzato sul duello tra l' ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia e il connazionale Jurrien Timber , in perenne difficoltà contro l'asso georgiano, autore dell'assist vincente per il gol partita di Ousmane Dembélé .

Seedorf bacchetta Timber: "Contro Kvara devi sapere cosa fare..."

Nel rivedere gli highlights della partita, l'ex Milan ha spiegato quali sono state le difficoltà di Timber nell'affrontare un campione del calibro di Kvaratskhelia: "In campo bisogna saper capire cosa devi fare. Devi capire quando bisogna pressare forte, quando non è possibile. E anche quando bisogna stare indietro", sottolinea Seedorf che poi spiega: "La cosa che ho visto di più è che i giocatori dell'Arsenal hanno commesso un sacco di falli stupidi nel momento in cui provano a pressare. Certo che non vuoi mai commettere errori così stupidi…", ha continuato mentre guardava le immagini di un Kvara letteralmente scatenato e di un Timber in costante affanno. "Dovrebbe tutto sotto controllo anche perché stai pressando bene. Ed è questo il momento in cui devi tenerli sotto pressione nel modo corretto. Poi, se commetti un fallo stupido per niente, in tuoi avversari sono già scappati via".