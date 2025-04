L' Inter ha pareggiato per 3-3 nella gara di andata della semifinale di Champions League giocata contro il Barcellona all'Olimpico di Montjuic. Totale equilibrio in vista del ritorno, in programma a San Siro mercoledì 6 maggio. In palio la finale. Simone Inzaghi ha rilasciato le dichiarazioni al termine della partita: rivivi le sue parole su Il Corriere dello Sport - Stadio .

23:46

"Sarà difficilissimo avere Lautaro al ritorno"

Infine, in conferenza stampa, Simone Inzaghi è stato più chiaro riguardo le condizioni di Lautaro: "Sarà difficilissimo averlo per la gara di ritorno".

23:43

Terminano le dichiarazioni di Inzaghi

Termina anche l'intervista a Sky Sport di Simone Inzaghi.

23:42

"Anche il Barcellona ha visto chi ha davanti"

Inzaghi ha esaltato la sua squadra: "Sono entusiasta di ciò che hanno fatto i miei ragazzi. Abbiamo raddoppiato, triplicato Lamine Yamal. Hanno grandissimi giocatori, ma questa sera anche loro hanno visto che di fronte hanno una grandissima squadra".

23:42

"Uno come Yamal nasce ogni cinquant'anni"

"Dobbiamo dar seguito a questa partita. Abbiamo fatto benissimo. C'è un po' di amarezza, ma dobbiamo anche guardare chi abbiamo di fronte. Grandi campioni, Lamine Yamal un talento che nasce ogni cinquant'anni. MI ha impressionato, così come lo hanno fatto i miei giocatori. Lautaro per il ritorno? Vediamo... Quando uno gioca così tanto vanno messe in preventiva certe situazioni"

23:40

Nuovamente Inzaghi: "A San Siro sarà una finale"

Inzaghi ha parlato quindi ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto una grandissima partita contro la squadra più forte al mondo. Ho fatto i complimenti ai ragazzi. Guardiamo con fiducia la gara di ritorno, ma la giocheremo in casa nostra, davanti ai nostri tifosi. Sarà una finale. Ci prepareremo al meglio":

23:28

Termina l'intervista di Inzaghi

Termina così l'intervista di Simone Inzaghi ai microfoni di Amazon Prime Video.

23:27

"Thuram e Dumfries ci erano mancati"

Quindi, Inzaghi ha chiosato parlando in vista della gara di ritorno e dei rientri di Thuram e Dumfries: "Sono contento per i nostri tifosi, per quello che ci hanno dedicato domenica dopo una sconfitta che faceva male. I ragazzi hanno apprezzato l'abbraccio finale e hanno messo in campo una grandissima prova. Mercoledì sarà una finale: chi vincerà ne giocherà un'altra. Thuram e Dumfries sono due giocatori importantissimi che ci erano mancati tanto nell'ultimo periodo. Thuram non ha fatto un tiro in porta prima del riscaldamento di stasera. Ci erano mancati".

23:26

"Lautaro? Spero di non perderlo"

Sulle condizioni di Lautaro: "Ha sentito un problemino. Veniva da otto partite consecutive, nelle ultime gare non ho avuto Thuram, Taremi veniva da un infortunio. Proprio a quest'ultimo vanno fatti i complimenti. Ma Lautaro, il nostro capitano, ha dovuto alzare bandiera bianca. Speriamo di non perderlo, ma ho i miei dubbi".

23:25

"Abbiamo giocato una gara organizzata"

L'allenatore dell'Inter ha parlato del modo di giocare degli avversari, molto spregiudicato: "Sappiamo che il Barcellona adotta questa tattica che li ha portati a vincere due trofei, a contenderne altri due, una strategia rischiosa, ma che paga. Abbiamo messo sul campo una partita molto organizzata, sennò non vieni qui a giocare una gara del genere".

23:24

"Non vedevo da anni un giocatore come Yamal"

Inzaghi ha elogiato Yamal: "Negli ultimi otto, nove anni non avevo mai visto un giocatore come Yamal. Ci ha dato grandissimi problemi, dovevamo triplicarlo. Poi è calato: anche loro vengono da tante partite, abbiamo giocato un secondo tempo di grandissima qualità".

23:23

"Gol annullato? Non capisco il perché"

Simone Inzaghi a Prime Video: "C'è grandissima soddisfazione. Abbiamo fatto una grande gara. Poi chiaramente il doppio vantaggio, il gol annullato per il quale ancora non capisco il perchè, c'è rammarico. Ma abbiamo giocato con una delle migliori squadre del mondo. Gol annullato? Episodio che può far la differenza. Ma non avrebbe cambiato nulla di ciò che provo per questi ragazzi".

23:22

Ecco Simone Inzaghi

Simone Inzaghi è arrivato alla postazione di Amazon Prime Video.

23:15

Le dichiarazioni di Bastoni e Dumfries

23:03

A breve le parole di Inzaghi

Attese a breve le dichiarazioni di Simone Inzaghi dopo il pareggio tra il Barcellona e l'Inter.

23:00

Barcellona-Inter termina 3-3

L'Inter prima va in vantaggio per 0-2 grazie alle reti di Thuram e Dumfries, poi viene raggiunta nel primo tempo da Lamine Yamal e Ferran Torres. Nella ripresa il terzino olandese segna la propria doppietta, prima dell'autorete di Sommer dopo un tiro di Raphinha, che ha fissato il risultato sul 3-3. RIVIVI LA DIRETTA

Stadio Olimpico Lluis Companys - Barcellona