Dani Olmo: "L'Inter è forte, ma il mio Barcellona può tornare a fare la storia"

Cresce l'attesa per la semifinale di ritorno di Champions League che vedrà protagoniste Inter e Barcellona , impegnate domani a San Siro alle ore 21. Alla vigilia, Dani Olmo ha affiancato in conferenza stampa Hansi Flick , proiettandosi così alla sfida che vale il pass per l'ultimo atto della massima competizione continentale. Si riparte dal 3-3 dell'andata, con il Barça ancora in corsa per l'ambito triplete.

Dani Olmo: "Partita fondamentale, l'obiettivo è chiaro"

Mentalità e ambizione. Dani Olmo è pronto ad affrontare la gara di domani, che rappresenta una sorta di finale anticipata, complice il risultato maturato nel primo round del doppio confronto: "La verità è che è una partita fondamentale - ha subito sottolineato il classe '98 - è una semifinale di Champions che può darci accesso alla finale, abbiamo tanta voglia. Sono contento, sono venuto per giocare per un obiettivo, cioè vincere. Abbiamo già vinto due competizioni su quattro, ne rimangono due e l’obiettivo è chiaro. Come mi sento? Ci sono ovviamente situazioni in cui non sono stato bene, vorrei avere continuità e ora mi sento bene. Sono concentrato sul presente, pronto, motivato per aiutare la squadra. Giocare ogni 3-4 giorni è dura - ha ammesso - e il riposo è un fattore da tenere in considerazione. Ma penso che siamo pronti, siamo al 100% di energia e motivazione, cercheremo di raggiungere l’obiettivo. È una grande opportunità, ho potuto giocare una semifinale a Lisbona con il Psg. Sono sei anni che il Barça non vince una semifinale, c’è la possibilità di tornare a fare la storia e siamo motivati“.

Barcellona in corsa per il triplete

La stagione 2024/25 può regalare al Barça ancora più di un trofeo, dopo aver portato a casa Supercoppa Spagnola e Coppa del Re: "Sappiamo che è una settimana importante, domani abbiamo una partita che ci potrà portare a un’altra finale. Non sarà facile, ma verrà prima la gara di domani e poi il Clasico. All’andata abbiamo giocato ad armi pari, ci sono state situazioni in cui avremmo potuto difendere meglio. Può capitare e dovremo essere pronti, il nostro obiettivo è vincere domani, facendo un bel calcio. È merito di tutta la squadra se siamo qua, ogni partita l’abbiamo vinta per merito del lavoro di tutti ed è questa la cosa fondamentale. Il ritorno di Lewandowski? È importante che ritorni Robert. Ci dà molto, però anche i giocatori che finora lo hanno sostituito hanno fatto bene".