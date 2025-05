Rabbia Flick in conferenza, la frase che attacca l'arbitro Marciniak: "Quando doveva decidere..."

"Siamo tutti delusi, abbiamo investito tanto in questa partita. Alcune decisioni da 50-50 sono andate tutte in favore dell'Inter, ma è andata così. E sono orgoglioso della mia squadra, credo che il risultato sia ingiusto e che alcune decisioni dell'arbitro siano state ottime, ma non a nostro favore. Questo è il calcio, loro hanno meritato, come i loro tifosi. Torneremo l'anno prossimo": lo dice il tecnico del Barcellona, Hansi Flick , al termine della semifinale di Champions League contro l' Inter vinta dai nerazzurri ai supplementari.

"Ho detto all'arbitro quello che dovevo dirgli"

Già visibilmente nervoso durante la partita, dimostrandosi in netto disaccordo con l'arbitro, in conferenza Flick spiega di ritenere ingiusta la direzione arbitrale: "Sì, ma non voglio parlarne troppo. Non sarebbe giusto nei confronti della mia squadra, perché hanno fatto un'ottima partita. Non voglio parlare dell'arbitro, gli ho detto quello che dovevo dirgli". Poi promette: "Siamo fuori dalla Champions, ma torneremo l'anno prossimo. Stasera c'è stata un'atmosfera fantastica da parte dello stadio, come anche a casa nostra. Stasera la squadra ha fatto tutto per rendere fieri i tifosi. Andiamo avanti".