Henry, la reazione al gol di Acerbi in tv è assurda: "Ma cosa sto vedendo? È una cosa..."

L'Inter batte il Barcellona in una sfida al cardiopalma, un vero e proprio spettacolo per gli appassionati del calcio. Da una parte i nerazzurri fanno festa fino a notte fonda , mentre la reazione dei blaugrana è già diventata virale . E un'altra reazione che sta spopolando sul web è quella di Thierry Henry sulla rete allo scadere di Acerbi , che ha mandato la partita ai supplementari.

Inter-Barcellona, la reazione di Henry è virale

Dagli studi di CBS Sports Golazo, programma dedicato alla Champions League con l'ex attaccante e anche Jamie Carragher e Micah Richards come opinionisti, è diventato virale il video reazione alla rete del difensore nerazzurro. "Ma cosa stiamo vedendo? Ma che partita è? È una cosa incredibile", le parole di Henry che poi si chiede subito: "Cosa ci faceva Acerbi lì? È incredibile".

Henry elogia Inter-Barcellona: "Il motivo per cui amiamo il calcio"

Dopo il triplice fischio e il trionfo dell'Inter, Henry ha elogiato la partita con dolci parole: "Di recente mi stavo annoiando a vedere il calcio, per cui grazie Inter e grazie Barcellona. Questo è il motivo per cui amiamo il calcio, vogliamo vedere squadre che si affrontano a viso aperto. Abbiamo visto la stessa partita all'andata. Al gol di Raphinha pensavamo avessero già vinto, Acerbi pareggia e Yamal all'ultimo ha l'occasione per vincerla ancora. Per cui grazie Inzaghi, Flick e tutti quelli che hanno giocato".