Festa Inter a Milano: tifosi in piazza Duomo acclamano Acerbi e Frattesi fino a notte fonda

Inter-Barcellona non è finita al 120esimo minuto. Almeno, non è fniita per i tifosi nerazzurri. Dopo la vittoria per 4-3 a San Siro, raggiunta in controrimonta, con il gol di Acerbi al terzo minuto di recupero e poi quello di Frattesi nel primo tempo supplementare, gran parte del pubblico nerazzurro non è tornato a casa, ma si è riversato in Piazza Duomo, dove è proseguita la celebrazione per la conquista della finale di Champions League.