Inter, una notte epica

Da impazzire! La faccia paonazza di Frattesi dopo il 4-3, i pantaloni, la camicia e la giacca zuppa di pioggia di Inzaghi, l’urlo, il boato di San Siro. Stava succedendo qualcosa di epico su quel campo. L’Inter in finale di Champions dopo una partita che è stata follia pura. Due a zero per l’Inter, tre a due per il Barcello