Luis Enrique mette le mani avanti: "L'Inter sa già come giocare le finali di Champions..."

"Se c'è una squadra che merita di vincere la Champions League è il Psg , ma troppa energia positiva può essere pericolosa. Siamo tutti pronti a fare la storia, anche i tifosi". Così Luis Enrique in conferenza stampa alla vigilia di Montpellier-Psg , gara valida per la trentatreesima giornata di Ligue 1 (già vinta dal Paris ).

Psg, Luis Enrique concede riposo: "L'obiettivo è che i giocatori arrivino pronti per le finali"

Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Pacho, Fabian Ruiz e Vitinha hanno ricevuto due giorni di riposo. Torneranno ad allenarsi col gruppo mercoledì prossimo: "Bisogna arrivare nelle condizioni giuste per le due finali (in finale di Coppa di Francia il Psg affronterà il Reims). È una sorta di puzzle da risolvere. Ogni giocatore ha bisogno di un piano personalizzato. L'obiettivo era quello di essere ancora in corsa in tutte le competizioni. Ci siamo riusciti. Il riposo è molto importante affinché i giocatori arrivino freschi. Cercheremo di fare in modo che i giocatori abbiano più tempo di riposo possibile per staccare la spina, per dimenticare il calcio e per potersi dedicare ad altro. L'obiettivo è che arrivino pronti alle finali. Non importa se si tratta di una finale della Coppa di Francia, di una finale di Champions League o di una partita di paddle con gli amici".

Champions, Luis Enrique: "L'Inter conosce le finali ed ha giocatori più esperti dei nostri"

Luis Enrique ha concluso: "Cercheremo di concludere con la ciliegina sulla torta, che i tifosi meritano. L'anno scorso meritavamo già di arrivare in finale, quest'anno abbiamo dimostrato di meritare abbastanza per essere dove siamo e cercheremo di gestirlo al meglio. Il problema è che tra noi e l'Inter, uno dei due non otterrà ciò che vuole. L’Inter conosce le finali, ne ha giocata una due anni fa contro il Manchester City. Sono giocatori con più esperienza dei nostri, una squadra costruita da più tempo".