Dembélé, Thuram e la finale Champions con l'Inter: "Non saremo amici in campo"

"La partita contro l'Inter non sarà facile, è una squadra molto ostica, ma in finale può succedere di tutti". Così Ousmane Dembélé ali sito ufficiale dell'Uefa. L'attaccante del Psg, in vista della finale di Champions League contro i nerazzurri, ha spiegato: "Li ho seguiti per tutta la stagione perché il mio amico Marcus Thuram gioca lì. Saremo amici in partita? No, non in campo. Non in finale".