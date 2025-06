Federica Masolin in lacrime in tv quando Luis Enrique ricorda la figlia: l'intervento di Cambiasso

Le parole di Luis Enrique nel ricordare la figlia Xana, scomparsa di tumore a soli 9 anni, hanno commosso tutti. A Sky il tecnico del Psg campione d'Europa dice: "Non è più fisicamente con noi, ma è ancora qui con lo spirito. Non ho bisogno di vincere per sentirla con me, bisogna ricordare tutto il buono che ha portato nella nostra vita rispetto a quello che invece manca". Impossibile trattenere l'emozione per tutti, compresa Federica Masolin. La conduttrice di Sky è incinta, aspetta una bambina che nascerà tra tre mesi e le sue lacrime, quindi, sono ancora più dolci. A quel punto Cambiasso, in studio con lei, come sottolineato da tanti sui social, prende la parola al suo posto per darle modo di riprendersi.