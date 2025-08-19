Sorteggi Champions League, Europa League e Conference: le date e tutte le novità

La stagione delle coppe europee è pronta a iniziare. Il momento del sorteggio della fase di campionato di Champions League , Europa League e Conference League è dietro l'angolo: la cerimonia per quanto riguarda la principale competizione continentale per club avrà luogo a Monaco il 28 agosto alle ore 18:00, mentre il 29 agosto vi sarà quella, unica, per le altre due coppe.

Sorteggi Champions: il 28 agosto la cerimonia a Monaco

Monaco, e non più Nyon, sarà la sede della cerimonia di sorteggio della fase di campionato di Champions League. Le 36 squadre partecipanti saranno divise in quattro fasce in base al loro coefficiente individuale. Il Psg campione in carica sarà inserita come testa di serie nella fascia 1. Ogni squadra, come nella passata stagione, affronterà otto avversarie. Come avviene il sorteggio? A partire dal piatto 1, verrà estratta una pallina fisica prima che il software estragga le otto avversari. Il calendario delle partite con le date de gli orari di inizio sarà comunicato entro sabato 30 agosto.

Europa e Conference League: cerimonia il 29 agosto

Il Grimaldi Forum di Monaco sarà teatro anche della cerimonia di sorteggio di Europa League e Conference League, che avrà luogo il 29 agosto alle ore 13:00. Le due estrazioni saranno effettuate in un formato completamente digitale.