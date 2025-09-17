Guardiola diretta prima di Manchester City-Napoli: segui la conferenza stampa di oggi LIVE

13:43

Guardiola: "Non sono sorpreso da McTominay"

Guardiola. "Sorpreso da McTominay? No, non sono sorpreso, ha trovato davvero buone condizioni a Napoli. Ha vinto la Serie A e quando vinci significa che ogni giocatore si esibisce sempre al massimo livello".

13:41

Guardiola: "La priorità è la prossima partita"

I tanti impegni del City, Guardiola spieaga: "La priorità è la prossima partita, è sempre stato così da quando sono arrivato qui. Non scelgo tra le competizioni. Tra dieci giorni con l'Huddersfield sarà il match più importante. Prendiamo sul serio ogni singola partita".

13:40

"Donnarumma è arrivato qui per restare molti anni, portiere di prima classe"

Guardiola su Donnarumma: "Nell'ultimo decennio abbiamo sempre avuto portieri incredibili. Gigi è arrivato qui per restare qui molti anni e, ovviamente, è un portiere di prima classe".

13:38

Guardiola: "Non devo dare consigli a Conte"

Guardiola: "Non devo dare consiglia Conte, mi aspetto una partita durissima".

13:37

"Non vedo l'ora di rivedere De Bryune dopo la partita"

Guardiola su De Bryune: "Non vedo l'ora di vederlo dopo la partita ed è bello rivederlo qui. I giocatori di quel livello si adattano così rapidamente e non hanno bisogno di molto tempo".

13:31

Guardiola: "Conte top-manager, dà una visione unica alle proprie squadre"

Guardiola: "Conte è un top-manager, lo rispetto molto, lui lo stampino lo ha messo ovunque, non mi sorprende. Dà una visione unica alle proprie squadre. Non possiamo pensare agli infortuni, ovviamente dobbiamo fare attenzione alla gestione di Haaland, ma giocheremo tranquillamente".

13:25

A breve l'inizio della conferenza stampa di Guardiola e Donnarumma

Tra cinque minuti l'inizio della conferenza stampa di Guardiola e Donnarumma in vista di Manchester City-Napoli.

13:20

Champions, le previsioni dell'algoritmo Opta

Champions, le previsioni dell'algoritmo Opta: ecco chi è la favorita e dove possono arrivare Napoli, Juve, Inter e Atalanta. SFOGLIA LA GALLERY

13:10

Beukema: "City? Siamo carichi"

Bekuma ha raccontato le emozioni per il suo primo gol con la maglia del Napoli, contro la Fiorentina, e della sfida all'Etihad Stadium che sancirò il debutto stagionale degli azzurri in Champions League. LEGGI TUTTO

13:05

Manchester City-Napoli, l'analisi dei bookie

Manchester City-Napoli, Conte "è davanti" a Guardiola. LEGGI L'APPROFONDIMENTO

13:00

Guardiola presenta Manchester City-Napoli, l'orario della conferenza stampa

Pep Guardiola risponderà a breve alle domande della stampa: inizio della conferenza previsto per le ore 13:30. Nel pomeriggio odierno, la rifinitura alla vigilia della sfida con il Napoli di Antonio Conte.

Manchester