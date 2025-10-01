Champions League, sorpresa Qarabag: è a punteggio pieno. Ok il Newcastle di Tonali

Il mercoledì della seconda giornata di Champions League si apre con la novità Qarabag , che vince ancora e resta a punteggio pieno, al momento in compagnia addirittura di Bayern, Real Madrid e Inter, e con la goleada del Newcastle in casa dell'Union Saint-Gilloise, prossima eurorivale proprio dei neroazzurri.

Champions League, tutti i risultati

Zoubir e Addai, Qarabag tra le grandi d'Europa

Notte di festa a Baku, in Azerbaijan, dopo la vittoria del Qarabag sul Copenhagen per 2-0. Le reti di Zoubir poco prima della mezz'ora e di Addai nel finale di gara valgono il secondo successo consecutivo per gli azeri in questa primo scorcio della fase campionato di Champions League, dopo quello di Lisbona, da cui è scaturito l'arrivo di Mourinho sulla panchina del Benfica. Un risultato che significa il prestigioso aggancio a quota 6 punti a tre squadre che hanno fatto la storia di questa competizione: Bayern, Real Madrid e Inter.

Qarabag-Copenhagen 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Poker del Newcastle in Belgio con Tonali protagonista

A proposito di Inter, crollo imprevisto per l'Union Saint-Gilloise, prossima eurorivale dei nerazzurri nel terzo turno, che viene travolto in casa dal Newcastle di Tonali. Proprio una conclusione dell'azzurro, deviata in rete da Woltemade, apre la strada alle Megpies, che calano poi il poker grazie alla doppietta di rigore di Gordon ed alla rete di Barnes.

Union SG-Newcastle 0-4: cronacata, tabellino e statistiche