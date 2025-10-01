Villarreal-Juve diretta: segui il match di Champions League oggi LIVE

Dopo il pareggio casalingo con il Borussia Dortmund, la Juventus scende in campo a Villarreal per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Gli uomini di Tudor cercano la prima vittoria nella competizione internazionale. Segui tutti gli aggiornamenti...
20:51
La prima di Veiga contro la Juve
Renato Veiga, acquistato a gennaio scorso dalla Juve e non riscattato al termine della stagione, sfiderà oggi i bianconeri da avversario: "Tudor sta facendo un gran lavoro, sta lavorando bene e sono felice per loro, ma io sono concentrato e molto felice di stare qui. Deluso per la non conferma? No, ci sono stati tanti fattori", ha detto il difensore.
20:43
Chiellini esalta David: "E' un grandissimo attaccante"
Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus ed ex difensore bianconero, ha parlato ai microfoni di Prime di David: "Jonathan aveva iniziato molto bene, ha fatto le prime partite e ha segnato, ora si sta alternando con gli altri attaccanti. La speranza è che oggi riesca a dare profondità, a tener palla e crearsi spazio. Jonathan in area è un grandissimo attaccante e spero possa far valere questa sua caratteristica".
20:27
Squadre in campo per il riscaldamento
Juventus e Villarreal entrano in campo ed iniziano il riscaldamento pre partita. Cresce l'attesa per la sfida
20:22
Tudor su David: "Sono convinto che farà bene"
Il tecnico della Juventus ha poi parlato di David, che oggi guiderà l'attacco bianconero: "L'ho visto bene, molto concentrato e con la qualità di stare sempre sul pezzo. Sono convinto che farà bene stasera"
20:16
Tudor e la scelta dei portieri
Il tecnico della Juve Igor Tudor a pochi minuti dall'inizio della sfida: "Uno contro uno in campo? Se vai a pressare per forza devi fare uno su uno, ma non facciamo calcio uomo contro uomo: sicuramente vogliamo tenere la compattezza", ha detto a Prime.Tudor ha poi parlato della scelta di schierare Perin: "Di Gregorio è in un ottimo momento, ma Perin è un grande portiere: stava fuori per infortunio, abbiamo deciso così che in queste tre partite Di Gregorio ne fa due e lui fa la Champions. Grande fiducia perché un portiere forte. Col Milan Di Gregorio? Si, l'idea è questa".
20:05
Yildiz: "Ecco cosa mi chiede Tudor"
Le parole del fantasista bianconero a pochi minuti dal calcio d'inizio di Villarreal-Juve: "Mi sento bene ad essere il leader della squadra e voglio fare bene in questa partita. Cosa vuole Tudor in campo? Mi ha dato la libertà di fare quello che voglio in campo e farmi giocare per la squadra. Cosa vuol dire giocare con David? Mi piace, così come con tutti. Cosa dobbiamo fare per fare gol al Villarreal? Come in ogni partita prepariamo la nostra di gara e faremo il meglio per segnare".
19:52
Juve, la formazione ufficiale
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kelly, Gatti, Kalulu; Cabal, McKennie, Locatelli, Cambiaso; Yildiz, Koopmeiners; David. All. Tudor.
19:52
Villarreal, la formazione ufficiale
VILLARREAL (4-4-2): Tenas; Mourino, Rafa Marin, Veiga, Pedraza; Buchanan, Gueye, Comesana, Parejo; Pepé, Mikautadze. All. Marcelino
19:48
Tutto sull'arbitro di Villarreal-Juve
19:38
Marcelino sulla Juve: "Altro che costruzione..."
Marcelino, tecnico del Villarreal, non crede ad una Juve in costruzione: "Nessuno crede alla storia che sia in costruzione, è uno squadrone e ha giocatori di livello mondiale: Conceicao, Yildiz e Vlahovic c'erano già l'anno scorso, Openda lo voleva mezza Europa, preferirei che fossero infortunati (ride, ndr). Ma vogliamo affrontare i migliori".
19:26
Juve, i convocati per la Champions
19:16
Tutto su Villarreal-Juve
Estadio de la Ceramica - Villarreal