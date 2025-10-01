Villarreal-Juve diretta: segui il match di Champions League oggi LIVE

20:51

La prima di Veiga contro la Juve

Renato Veiga, acquistato a gennaio scorso dalla Juve e non riscattato al termine della stagione, sfiderà oggi i bianconeri da avversario: "Tudor sta facendo un gran lavoro, sta lavorando bene e sono felice per loro, ma io sono concentrato e molto felice di stare qui. Deluso per la non conferma? No, ci sono stati tanti fattori", ha detto il difensore.

20:43

Chiellini esalta David: "E' un grandissimo attaccante"

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus ed ex difensore bianconero, ha parlato ai microfoni di Prime di David: "Jonathan aveva iniziato molto bene, ha fatto le prime partite e ha segnato, ora si sta alternando con gli altri attaccanti. La speranza è che oggi riesca a dare profondità, a tener palla e crearsi spazio. Jonathan in area è un grandissimo attaccante e spero possa far valere questa sua caratteristica".