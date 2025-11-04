Dove vedere Napoli-Eintracht in tv? Sky o Prime Video, orario
Il Napoli torna in campo in Champions League. La squadra di Conte lo fa in seguito al pareggio a reti bianche interno contro il Como. Contro l'Eintracht Francoforte l'obiettivo degli azzurri è di tornare al successo in Europa dopo la sconfitta per 6-2 nell'ultima giornata contro il Psv Eindhoven.
Napoli-Eintracht, l'orario
Napoli-Eintracht andrà in scena oggi, martedì 4 novembre, alle ore 18:45 allo stadio "Maradona" di Napoli.
Dove vedere Napoli-Eintracht in diretta tv
Napoli-Eintracht sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 253.
Napoli-Eintracht, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Conte e Toppmoller
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. Allenatore: Conte.
A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Neres, Olivera, Vergara, Beukema, Ambrosino, Lang
Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Meret, Spinazzola, Marianucci (fuori lista), Mazzocchi (fuori lista)
Squalificati: Lucca. Diffidati: -.
EINTRACHT (3-4-2-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Doan, Larsson, Chaibi, Brown; Knauff, Gotze; Burkardt. Allenatore: Toppmöller.
A disposizione: K.Santos, Grahl, Amenda, Collins, Chandler, Buta, Skhiri, Dahoud, Bahoya, Batsuahyi, Wahi.
Indisponibili: Uzun, O.Hojlund, Baum. Squalificati: - Diffidati: -
