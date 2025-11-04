Corriere dello Sport.it
martedì 4 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Napoli-Eintracht in tv? Sky o Prime Video, orario

Tutto sulla gara valida per la quarta giornata della Fase Campionato di Champions League: le possibili scelte di formazione di Conte e Toppmoller
TagsChampions LeaguenapoliEintracht

Il Napoli torna in campo in Champions League. La squadra di Conte lo fa in seguito al pareggio a reti bianche interno contro il Como. Contro l'Eintracht Francoforte l'obiettivo degli azzurri è di tornare al successo in Europa dopo la sconfitta per 6-2 nell'ultima giornata contro il Psv Eindhoven. 

Napoli-Eintracht, l'orario

Napoli-Eintracht andrà in scena oggi, martedì 4 novembre, alle ore 18:45 allo stadio "Maradona" di Napoli.

Dove vedere Napoli-Eintracht in diretta tv

Napoli-Eintracht sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 253.

Napoli-Eintracht, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Le probabili formazioni di Conte e Toppmoller

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. Allenatore: Conte.

A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Neres, Olivera, Vergara, Beukema, Ambrosino, Lang 
Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Meret, Spinazzola, Marianucci (fuori lista), Mazzocchi (fuori lista) 
Squalificati: Lucca. Diffidati: -. 

EINTRACHT (3-4-2-1):  Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Doan, Larsson, Chaibi, Brown; Knauff, Gotze; Burkardt. Allenatore: Toppmöller. 
A disposizione: K.Santos, Grahl, Amenda, Collins, Chandler, Buta, Skhiri, Dahoud, Bahoya, Batsuahyi, Wahi.
Indisponibili: Uzun, O.Hojlund, Baum. Squalificati: - Diffidati: -  

 

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Il Napoli torna in campo in Champions League. La squadra di Conte lo fa in seguito al pareggio a reti bianche interno contro il Como. Contro l'Eintracht Francoforte l'obiettivo degli azzurri è di tornare al successo in Europa dopo la sconfitta per 6-2 nell'ultima giornata contro il Psv Eindhoven. 

Napoli-Eintracht, l'orario

Napoli-Eintracht andrà in scena oggi, martedì 4 novembre, alle ore 18:45 allo stadio "Maradona" di Napoli.

Dove vedere Napoli-Eintracht in diretta tv

Napoli-Eintracht sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 253.

Napoli-Eintracht, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

De Bruyne scrive ai tifosi del NapoliConte prima di Napoli-Eintracht
1
Dove vedere Napoli-Eintracht in tv? Sky o Prime Video, orario
2
Le probabili formazioni di Conte e Toppmoller