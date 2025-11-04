Dove vedere Napoli-Eintracht in tv? Sky o Prime Video, orario

Napoli-Eintracht, l'orario

Napoli-Eintracht andrà in scena oggi, martedì 4 novembre, alle ore 18:45 allo stadio "Maradona" di Napoli.

Dove vedere Napoli-Eintracht in diretta tv

Napoli-Eintracht sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 253.

Napoli-Eintracht, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.