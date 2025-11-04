Napoli-Eintracht Francoforte diretta: segui la partita di Champions League LIVE

18:00

Le parole di Elmas

Elmas a Sky Sport: "Qualche volta è anche difficile giocare dappertutto, ma io sto cercando di fare il massimo per aiutare la squadra. Sono sempre a disposizione del mister per giocare in ogni ruolo. Io nasco trequartista ma oggi in tanti non giocano con questo ruolo, quindi gioco in tutti i ruoli. Quando serve alla squadra posso mettermi dappertutto. Abbiamo fatto un buon lavoro per arrivare a oggi, siamo concentrati. Quest'atmosfera ci farà vincere. La partita è importantissima, sapiamo bene che giochiamo contro una squadra con grande felicità".

17:50

Niente "derby" tra fratelli Hojlund

Napoli-Eintracht sarebbe potuta essere teatro di una bella sfida tra fratelli: per gli azzurri Rasmus, per i tedeschi Oscar, di due anni più piccolo. Ma purtroppo non sarà possibile: il motivo.

17:45

L'arbitro di Napoli-Eintracht Francoforte

La Uefa ha reso noto i nomi della squadra arbitrale che dirigerà la partita del Maradona: ecco chi sarà il direttore di gara.

17:36

La formazione ufficiale dell'Eintracht Francoforte

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Collins, Larsson, Chaibi, Brown; Gotze; Burkardt, Bahoya. Allenatore: Toppmöller.

17:35

Napoli, la formazione ufficiale

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. Allenatore: Conte.