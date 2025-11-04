Napoli-Eintracht Francoforte diretta: segui la partita di Champions League LIVE
La sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte apre la quarta giornata della League Phase della Champions League. La squadra di Conte deve riprendersi dopo la brutta sconfitta subita in trasferta contro il Psv e arriva alla sfida dopo il pareggio al Maradona contro il Como. I tedeschi tornano a Napoli dopo gli ottavi di finale di Champions nel 2023, vinti dagli azzurri. Segui la partita su Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
18:00
Le parole di Elmas
Elmas a Sky Sport: "Qualche volta è anche difficile giocare dappertutto, ma io sto cercando di fare il massimo per aiutare la squadra. Sono sempre a disposizione del mister per giocare in ogni ruolo. Io nasco trequartista ma oggi in tanti non giocano con questo ruolo, quindi gioco in tutti i ruoli. Quando serve alla squadra posso mettermi dappertutto. Abbiamo fatto un buon lavoro per arrivare a oggi, siamo concentrati. Quest'atmosfera ci farà vincere. La partita è importantissima, sapiamo bene che giochiamo contro una squadra con grande felicità".
17:50
Niente "derby" tra fratelli Hojlund
17:45
L'arbitro di Napoli-Eintracht Francoforte
17:36
La formazione ufficiale dell'Eintracht Francoforte
EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Collins, Larsson, Chaibi, Brown; Gotze; Burkardt, Bahoya. Allenatore: Toppmöller.
17:35
Napoli, la formazione ufficiale
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. Allenatore: Conte.
17:30
Napoli blindata, ma non ci sono ultras dell'Eintracht
17:20
Dove vedere la partita
17:15
Napoli-Eintracht Francoforte, cresce l'attesa
Tutto pronto al Maradona per la sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte: fischio d'inizio in programma alle 18:45.
Stadio Diego Armando Maradona - Napoli