Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 4 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Napoli
Napoli
Eintracht F.
Eintracht F.
18:45
Champions League - 04.11.2025
Diego Armando Maradona

TabellinoCalendarioClassifiche
Napoli
18:45
Eintracht F.

Napoli-Eintracht Francoforte diretta: segui la partita di Champions League LIVE

La squadra di Antonio Conte ospita i tedeschi al Maradona per la quarta giornata della League Phase: aggiornamenti in tempo reale
6 min
TagsnapoliEintracht FrancoforteChampions League
Aggiorna

La sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte apre la quarta giornata della League Phase della Champions League. La squadra di Conte deve riprendersi dopo la brutta sconfitta subita in trasferta contro il Psv e arriva alla sfida dopo il pareggio al Maradona contro il Como. I tedeschi tornano a Napoli dopo gli ottavi di finale di Champions nel 2023, vinti dagli azzurri. Segui la partita su Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

 

 

 

 

18:00

Le parole di Elmas

Elmas a Sky Sport: "Qualche volta è anche difficile giocare dappertutto, ma io sto cercando di fare il massimo per aiutare la squadra. Sono sempre a disposizione del mister per giocare in ogni ruolo. Io nasco trequartista ma oggi in tanti non giocano con questo ruolo, quindi gioco in tutti i ruoli. Quando serve alla squadra posso mettermi dappertutto. Abbiamo fatto un buon lavoro per arrivare a oggi, siamo concentrati. Quest'atmosfera ci farà vincere. La partita è importantissima, sapiamo bene che giochiamo contro una squadra con grande felicità".

17:50

Niente "derby" tra fratelli Hojlund

Napoli-Eintracht sarebbe potuta essere teatro di una bella sfida tra fratelli: per gli azzurri Rasmus, per i tedeschi Oscar, di due anni più piccolo. Ma purtroppo non sarà possibile: il motivo.

17:45

L'arbitro di Napoli-Eintracht Francoforte

La Uefa ha reso noto i nomi della squadra arbitrale che dirigerà la partita del Maradona: ecco chi sarà il direttore di gara.

17:36

La formazione ufficiale dell'Eintracht Francoforte

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2):  Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Collins, Larsson, Chaibi, Brown; Gotze; Burkardt, Bahoya. Allenatore: Toppmöller. 

17:35

Napoli, la formazione ufficiale

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. Allenatore: Conte.

17:30

Napoli blindata, ma non ci sono ultras dell'Eintracht

Dalla Germania avevano scritto che erano attesi 500 tifosi tedeschi, nonostante il divieto di trasferta, alzando il livello di tensione: tutte le misure di sicurezza.

17:20

Dove vedere la partita

L'Eintracht Francoforte al Maradona per la quarta giornata della League Phase contro il Napoli: tutte le info e i canali per seguire la partita in tv.

17:15

Napoli-Eintracht Francoforte, cresce l'attesa

Tutto pronto al Maradona per la sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte: fischio d'inizio in programma alle 18:45.

Stadio Diego Armando Maradona - Napoli

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Napoli-Eintracht
Unisciti alla community