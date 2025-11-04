Conte dopo Napoli-Eintracht Francoforte: "Noi tante occasioni, loro solo 'catenaccio'. Ma se non segni..."
Solo un pareggio senza reti per il Napoli al Maradona contro l'Eintracht Francoforte nel match valido per la 4ª giornata della fase campionato di Champions League. E dopo la partita è arrivata l'analisi della gara da parte del tecnico azzurro Antonio Conte, che ha parlato ai microfoni delle tv e in conferenza stampa: "Tante occasioni nonostante il loro catenaccio, ma se non segni...". Rivivi la diretta con tutte le curiosità e le dichiarazioni dell'allenatore dei partenopei e degli altri protagonisti.
21:54
Conte indica la via: "Migliorare la gestione delle tre gare a settimana"
Antonio Conte indica la via al suo Napoli dopo lo 0-0 contro l'Eintracht al Maradona: "L'ambizione non ci deve mai mancare, ma dobbiamo affrontare la realtà e capire che noi possiamo fare un bel percorso tutti insieme. Le difficoltà ci sono ma le stiamo gestendo nella giusta maniera - ha detto il tecnico azzurro concludendo la sua conferenza stampa post partita -. Giocare ogni tre giorni cambia tutto dal punto di vista gestionale, anche dal punto di vista medico o fisioterapico perché anche un semplice affaticamento ti fa fermare. Noi dobbiamo pensare a crescere, tutti insieme".
21:51
Il nuovo stile cercato da Conte: "Andiamo avanti, piaccia o non piaccia"
Quella contro l'Eintracht è il secondo 0-0 di fila per il Napoli dopo quello di campionato contro il Como, ma Antonio Conte non teme un 'blocco mentale' per la sua squadra: "Sarei molto più preoccupato se stasera non avessimo creato delle occasioni, invece ne abbiamo avute alcune clamorose contro una squadra che ha pensato solo a difendersi e fa strano per una tedesca. Se l'avessi fatto io in Germania - ha sottolineato il tecnico azzurro nella conferenza stampa post partita - avrebbero parlato di catenaccio all'italiana, mentre noi vogliamo andare in un'altra direzione, piaccia o non piaccia. Lo stiamo facendo per acquisire una dimensione diversa, cercando di farlo in ogni partita con chi è a disposizione, perché anche oggi eravamo pochi e bisogna fare di necessità virtù".
21:40
Conte in conferenza stampa: "Il club sta capendo che..."
Dopo aver parlato in tv Antonio Conte lo fa anche in conferenza stampa: "Entrare direttamente agli ottavi è difficile e per riuscirci serve che le grandissime sbaglino come successo nella passata stagione, quando alcune sono rimaste fuori dalle prime otto - ha detto il tecnico del Napoli dopo lo 0-0 in Champions League contro l'Eintracht al Maradona -. Noi dobbiamo solo pensare al nostro percorso e a crescere nella gestione delle tre partite a settimana. Rispetto all'anno scorso la situazione è completamente diversa e non si può neanche far giocare sempre gli stessi, come abbiamo dovuto fare a causa degli infortuni. Credo che il club stia capendo cosa significhi giocare ogni tre giorni, affrontare infortuni e inventarsi ruoli come stiamo facendo. L'ambizione resta, perché tutti vorremmo qualificarci tra le prime otto e vincere la Champions League, poi però c'è la realtà dei fatti e ai ragazzi per la prestazione di oggi non posso dire niente".
21:30
Elmas: "A disposizione di Conte, spero di avere più spazio"
Queste le parole di Eljif Elmas dopo il pari del Napoli contro l'Eintracht al Maradona: "Dovevamo essere più cattivi nell'ultimo terzo di campo e più precisi nelle conclusioni - ha detto il jolly azzurro ai microfoni di 'Sky Sport' -. Abbiamo creato tanto e ci è mancato solo il gol, ma dobbiamo continuare così e i risultati arriveranno. Spero magari di segnare io alla prossima e di vincere la partita". Così sui suoi 'spostamenti' in campo: "Cerco sempre di fare del mio meglio, anche come esterno o come play. Spero di avere più spazio - ha chiosato il macedone - e mi metto a disposizione del mister".
21:26
Il tecnico dell'Eintracht: "Giocato all'italiana. E la più grande chance..."
Dino Toppmoller dà in qualche modo ragione ad Antonio Conte, che dopo lo 0-0 del Maradona ha parlato di un Eintracht 'catenacciaro': "Credo che la nostra sia stata una tattica 'italianista' e l'abbiamo fatto bene, mantenendo le posizioni e senza concedere molto - ha detto il tecnico dei tedeschi ai microfoni di 'Sky Sport' -. Siamo fieri di essere riusciti a pareggiare in casa dei campioni d'Italia, che sono anche oggi primi in A. A livello difensivo siamo soddisfatti, in fase offensiva invece ci sarebbe piaciuto fare di più ma penso che abbiamo comunque avuto l'occasione più nitida del match, nella ripresa con Knauff".
21:19
Le parole di capitan Di Lorenzo: "Meritavamo la vittoria"
Queste le parole di Giovanni Di Lorenzo dopo la partita di Champions League pareggiata 0-0 dal Napoli contro l'Eintracht al 'Maradona': "Nel complesso abbiamo fatto un'ottima gara, ci è mancato solo il gol e qualcosa solo nell'ultimo passaggio e nella rifinitura - ha detto il capitano degli azzurri ai microfoni di 'Sky Sport' -. Abbiamo comunque limitato le loro ripartenze, senza quasi mai rischiare, dispiace solo per non aver segnato e non aver ottenuto una vittoria che per quanto visto in campo meritavamo. Ci sono comunque ancora quattro partite e cercheremo di fare i punti necessari per passare il turno. I nuovi? Stanno facendo bene e si stanno integrando al meglio".
21:15
Conte risponde a Ghoulam: "Abbiamo avuto occasioni clamorose"
Durante il collegamento con 'Sky Sport', Conte ha poi replicato all'ex azzurro Ghoulam secondo il quale il Napoli non ha fatto abbastanza per 'infiammare' il Maradona: "Ascolto sempre con grande interesse tutti, ma penso che i ragazzi hanno dato tutto e hanno avuto occasioni clamorose come quelle di Anguissa, McTominay e Hojulnd. Queste partite poi cambiano quando le sblocchi - ha sottolineato il tecnico -. Il Maradona deve infiammarsi e far infiammare noi, ci deve essere sempre questo connubio. Noi diamo tutto, poi ci sarà chi dovrà analizzare per criticare o prendere decisioni".
21:09
Il tecnico azzurro: "Si può essere ambiziosi a parole, ma..."
Ancora Antonio Conte ai microfoni di 'Sky Sport': "Si può essere ambiziosi quanto si vuole a parole, ma bisogna affrontare un percorso e quest'anno è più difficile rispetto all'anno scorso - ha ribadito il tecnico azzurro dopo lo 0-0 in Champions contro l'Eintracht al Maradona -. Se ha pesato l'assenza di De Bruyne? Non voglio parlare delle assenze, anche perché altrimenti bisognerebbe parlare anche di Lukaku".
21:04
Conte in tv: "L'Eintracht ha fatto catenaccio, poi se non segni..."
Queste le prime parole di Antonio Conte dopo lo 0-0 del suo Napoli contro l'Eintracht al Maradona: "Da una squadra tedesca mi aspettavo qualcosa di diverso - ha detto il tecnico azzurro ai microfoni di 'Sky Sport' -, hanno imparato bene a fare il 'catenaccio' all'italiana. Se avessimo fatto noi una partita così ci avrebbero parlato di 'calcio di un'altra epoca', mentre noi stiamo cercando di creare qualcosa di diverso e di andare avanti a livello calcistico, per proporre qualcosa di europeo dominando la partita. Siamo mancati nelle occasioni e purtroppo se non segni non vinci, se sei bravissimo al massimo fai 0-0, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Da diversere partite stiamo cercando nuove soluzioni, con Elmas reinventato regista al posto di Lobotka o Lang che oggi è entrato bene. Dobbiamo capire che questa stagione è più difficile, da me e la squadra fino al magazziniere".
20:59
L'ex azzurro Ghoulam: "Il Napoli ha fatto troppo poco"
Dopo lo 0-0 del Napoli contro l'Eintracht Francoforte al 'Maradona' è negativo il giudizio dell'ex azzurro Faouzi Ghoulam sulla prova della squadra di Conte: "Ha fatto troppo poco per vincere questa partita, così non è abbastanza per raggiungere i propri obiettivi e passare il turno. I ritmi erano troppo bassi e i due giocatori più pericolosi del Napoli oggi sono due centrocampisti come McTominay e Anguissa, a livello offensivo questo non è abbastanza, soprattutto al Maradona".
20:50
Primo pari in questa Champions per gli azzurri: la situazione
Quello contro l'Eintracht al Maradona è il primo pari per il Napoli di Conte in questa Champions League, che ha visto gli azzurri perdere le due gare in trasferta contro Manchester City e Psv Eindovhen e raccogliere invece 4 punti nelle due gare giocate tra le mura amiche del Maradona (la prima vinta 2-1 con lo Sporting Lisbona). QUI LA CLASSIFICA AGGIORNATA
20:41
Napoli blindata per l'Eintracht, ma non ci sono tifosi tedeschi in città
Prima della sfida di Champions League tra Napoli e Eintracht, la 'Bild' aveva scritto che erano in arrivo 500 tifosi dalla Germania nonostante il divieto di trasferta, facendo così salire la tensione nel capoluogo campano. La devastazione del 15 marzo 2003 è infatti ancora una ferita aperta e la città è stata comunque blindata. GUARDA IL VIDEO
Napoli, stadio Maradona