Atletico Madrid, non basta Lookman: 3-3 a Bruges. Ottavi di Champions in tasca per il Newcastle, Schick trascina il Leverkusen

Champions League: risultati, tabellino e calendario

All'Atletico Madrid non basta Lookman: 3-3 in casa del Bruges

Folle 3-3 nel match tra Bruges e Atletico Madrid che ha visto protagonisti tra le fila dei belgi due giovani figli d'arte, il 20enne centrocampista Aleksandar Stankovic (prodotto del vivaio dell'Inter, che su di lui vanta ancora un diritto di 'recompra') e il 21enne attaccante Niccolò Tresoldi (cresciuto nell'Hannover e di nazionalità tedesca). Gli spagnoli trovano il vantaggio già all'8' con un rigore trasformato da Julian Alvarez (concesso per un fallo di mano di Seys rilevato dal Var), poi subiscono la reazione dei padroni di casa e vengono salvati dalle parate di Oblak in paio di occasioni, prima dell'intervallo trovano il raddoppio con l'ex atalantino Lookman (45+4'), lesto a insaccare sulla sponda di Griezmann in seguito a un corner. Il Bruges non ci sta e prima riapre la gara a inizio ripresa con Onyedika, che al 52' trova il gol in tap-in dopo una conclusione di Tresoldi respinta da Oblak, poi trova il pari con lo stesso Tresoldi che segna in spaccata su cross di Diakhon. Dilapidato il doppio vantaggio l'Atletico si scuote con il subentrato Sorloth, che colpisce la traversa di testa al 69' e 'costringe' poi all'autorete Ordonez, che dieci minuti dopo spedisce la palla nella propria porta nel tentativo di anticipare l'attaccante. Vittoria finalmente al sicuro per i 'colchoneros'? Nemmeno per sogno, perché al 90' il Bruges pareggia di nuovo: il gol di Tzolis, inizialmente annullato per fuorigioco, viene convalidato dopo revisione Var per la gioia del pubblico di casa. Finisce 3-3 e con la qualificazione che si deciderà nel match di ritorno a Madrid.

Bruges-Atletico Madrid 3-3: cronaca, statistiche e tabellino

Poker di Gordon, Qarabag travolto: il Newcastle blinda gli ottavi

Tutto fin troppo facile per il Newcastle che può già considerarsi promosso agli ottavi di Champions League dopo la goleada centrata al 'Tofik Bakhramov Stadium' di Baku, capitale dell'Azerbaigian. La squadra di Howe, con Sandro Tonali titolare e in campo per tutti i 90 minuti, si è infatti imposto con un tennistico 6-1 sul campo del Qarabag nell'andata dei playoff. Scatenato l'attaccante Gordon che ha realizzato quattro gol nel primo tempo (due su rigore), mentre sono dell'ex difensore milanista Thiaw e di Murphy le altre due reti. Di Cafarquliyev invece quella degli azeri.

Qarabag-Newcastle 1-6: cronaca, statistiche e tabellino

Schick trascina il Bayer Leverkusen: doppietta all'Olympiacos

Successo esterno e un grande passo in avanti verso gli ottavi di Champions League per il Bayer Leverkusen, che in Grecia ha battuto 2-0 l'Olympiacos. Dopo un primo tempo equilibrato, chiusosi con il gol di Taremi annullato ai greci (per fuorigioco dell'ex attaccante interista), nella ripresa è salito in cattedra l'ex romanista Schick che ha trascinato i suoi con una doppietta: gol di sinistro al 60' a conclusione di una ripartenza, poi colpo di testa vincente al 63' su cross di Grimaldo. Finisce 2-0 per i tedeschi, che blindano così la qualificazione in vista del ritorno.

Olympiacos-Bayer Leverkusen 0-2: cronaca, statistiche e tabellino

Champions League: la classifica della fase campionato