lunedì 23 febbraio 2026
Chivu litiga con un giornalista norvegese durante la conferenza di Inter-Bodo: "Una vergogna? E ride pure..."

Alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League il tecnico nerazzurro è stato protagonista di un accesso botta e risposta: cos'è successo
3 min
TagsChivuInterbodo/glimt

MILANO - Dal gelo di Bodo al clima infuocato di San Siro, con la vigilia accesa da qualche frecciata da parte della stampa norvegese. L'Inter crede alla rimonta dopo il ko per 3-1 incassato nell'andata dei playoff di Champions League e a caricarla in conferenza stampa ci ha pensato il tecnico Cristian Chivu, resosi protagonista anche di un acceso botta e risposta con un giornalista norvegese.

Chivu litiga con un giornalista norvegese alla vigilia di Inter-Bodo

"Uscire con il Bodo una vergogna? Niente è una vergogna - ha detto Chivu rispondendo a una domanda posta dal cronista -. Noi rispettiamo il Bodo e gli facciamo anche i complimenti per quello che hanno fatto, voi invece non rispettate noi". E davanti a una risata del cronista il tecnico nerazzurro si è mostrato piuttosto infastidito: "Ride pure...", ha aggiunto.

La frecciata sull'erba di San Siro e il sintetico dell'andata

Questa invece la pungente replica del tecnico dell'Inter a una domanda sul possibile 'effetto Meazza': "Se San Siro può fare la differenza e spaventare il Bodo? La cosa importante per noi è che i nostri giocatori ritroveranno l'erba… - ha detto Chivu con chiaro riferimento alla gara di andata, giocata su un campo in erba sintetica non all'altezza -. Abbiamo cercato di correggere gli errori dell'andata, magari semplificando le richieste. Ma il contesto era talmente strano, il campo era talmente strano per appoggi, frenate, cambi di direzione, l'ansia di farsi male. È un aspetto molto importante, da non sottovalutare. Poi se qualcuno vuole sottovalutare questa cosa per fare polemica, facciamolo pure".

 

 

 

