mercoledì 25 febbraio 2026
Il Bodo, Sanremo, le stoccate all’Italia, i salmonari e quella profezia di Mourinho diventata virale

Mentre la stampa e i social norvegesi ironizzano sull’eliminazione dell’Inter, tornano di moda le parole di Josè ai tempi della Roma
Chiara Zucchelli
4 min
Tagsbodo/glimtInterMourinho

Mourinho lo aveva detto anche se in pochi gli avevano creduto. Quando la Roma - imbottita di riserve - prese sei gol a Bodo sul “campo di plastica” nell’autunno del 2021 in Conference lui in sala stampa disse: “Guardate che di questi ne sentiremo parlare molto”. Aveva ragione. La Roma pescò in quella stagione il Bodo anche nei quarti di finale. Mou venne accolto dalla solita ironia pungente dei media e sul quotidiano “An”, lo stesso che non è stato tenero con Bastoni qualche giorno fa, comparve la foto di quei sei gol con la scritta: “Buona fortuna”. Angelo Mangiante, di Sky, lo mostrò a Mourinho che stava facendo una passeggiata al porto con Vito Scala e il team manager Cardini. Mou non fece una piega: “Ci sono due partite, una sola squadra andrà in semifinale”. Aveva ragione ovviamente. Ci andò la Roma che poi vinse anche la coppa. Visto che quella Roma lì - la sua - è stata l’unica italiana ad eliminare il Bodo (non ci è riuscita, oltre all’Inter, anche la Lazio un anno fa) oggi quel video è tornato virale. Così come il video di Di Canio che sempre nel 2021 definì i giocatori del Bodo: “Salmonari”. Evidentemente non era così.

 

 

La Norvegia e le frecciate all’Italia

In tutto questo, in Norvegia esultano. C’è chi paragona la vittoria del Bodo “al vero festival che c’è stato ieri in Italia” (con riferimento a Sanremo) e chi scrive: “Abbiamo violato La Scala un’altra volta”. Il pensiero ovviamente è alla Nazionale. Tutti esultano per il successo del Bodo: la federazione, il ct e pare che ad alcuni giocatori della squadra siano arrivati i complimenti direttamente da Haaland. Verità o leggenda? Non si sa, ma la possibilità c’è. “Non siamo più superiori solo nello sci”, un altro dei commenti più gettonati insieme al classico: “Gliele abbiamo cantate noi”. Chissà se quattro anni fa Mourinho immaginava che il Bodo sarebbe arrivato, con merito, agli ottavi di Champions. Di certo lui aveva previsto una rapida ascesa. Che oggi è sotto gli occhi di tutti.

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Champions, il Bodo elimina l'InterChivu litiga con un giornalista

