Il Bodo, Sanremo, le stoccate all’Italia, i salmonari e quella profezia di Mourinho diventata virale

Mourinho lo aveva detto anche se in pochi gli avevano creduto. Quando la Roma - imbottita di riserve - prese sei gol a Bodo sul “campo di plastica” nell’autunno del 2021 in Conference lui in sala stampa disse: “Guardate che di questi ne sentiremo parlare molto”. Aveva ragione. La Roma pescò in quella stagione il Bodo anche nei quarti di finale. Mou venne accolto dalla solita ironia pungente dei media e sul quotidiano “An”, lo stesso che non è stato tenero con Bastoni qualche giorno fa, comparve la foto di quei sei gol con la scritta: “Buona fortuna”. Angelo Mangiante, di Sky, lo mostrò a Mourinho che stava facendo una passeggiata al porto con Vito Scala e il team manager Cardini. Mou non fece una piega: “Ci sono due partite, una sola squadra andrà in semifinale”. Aveva ragione ovviamente. Ci andò la Roma che poi vinse anche la coppa. Visto che quella Roma lì - la sua - è stata l’unica italiana ad eliminare il Bodo (non ci è riuscita, oltre all’Inter, anche la Lazio un anno fa) oggi quel video è tornato virale. Così come il video di Di Canio che sempre nel 2021 definì i giocatori del Bodo: “Salmonari”. Evidentemente non era così.