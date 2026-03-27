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Champions League, ufficiale: cambia l'orario della finale alla Puskas Arena di Budapest  

La Uefa ha confermato che il fischio d'inizio dell'ultimo atto del torneo sarà diverso: tutti i dettagli
TagsChampions LeagueFinale

Arsenal, Real Madrid, Sporting, Barcellona, Psg, Liverpool e Atletico Madrid. Queste sono le squadre ancora in corsa per i due posti per la finale di Champions League, che si giocherà sabato 30 maggio 2026 alla Puskas Arena di Budapest. Uno stadio intitolato al leggendario attaccante Ferenc Puskas. Inaugurato nel novembre 2019 sulle rovine del vecchio impianto, combina elementi storici (come le pareti in mattoni dell’impianto precedente) con un design contemporaneo in metallo. Con una capienza di circa 67.000 posti, è considerato un vero gioiello in Europa. Non solo. Per la prima volta nella storia, la massima competizione europea per club approderà nella capitale ungherese, che aveva già ospitato la finale di Europa League nel 2023 tra Roma e Siviglia. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Champions League, il nuovo orario della finale 

Una delle novità più importanti riguarda l’orario: la finale inizierà alle ore 18, anziché alle tradizionali 21 delle ultime edizioni di Champions League. La Uefa ha deciso ufficialmente di anticipare il calcio d’inizio per offrire un’esperienza migliore a tifosi, squadre e alla città ospitante, rendendo più agevole tutta la logistica della giornata. Non cambiano però le regole. In caso di pareggio dopo i 90 minuti, si procederà con due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Solo se il risultato resterà in parità anche dopo i supplementari si andrà ai calci di rigore per decretare la squadra vincitrice. Prima del fischio d'inizio della partita si esibiranno sul palco I Killers. La band americana, tra l'altro, ha girato insieme a David Beckham un cortometraggio promozionale intitolato “The Race Begins”, che sta già creando grande attesa.  Un motivo in più per seguire una delle sfide più attese della stagione.  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Arsenal, Real Madrid, Sporting, Barcellona, Psg, Liverpool e Atletico Madrid. Queste sono le squadre ancora in corsa per i due posti per la finale di Champions League, che si giocherà sabato 30 maggio 2026 alla Puskas Arena di Budapest. Uno stadio intitolato al leggendario attaccante Ferenc Puskas. Inaugurato nel novembre 2019 sulle rovine del vecchio impianto, combina elementi storici (come le pareti in mattoni dell’impianto precedente) con un design contemporaneo in metallo. Con una capienza di circa 67.000 posti, è considerato un vero gioiello in Europa. Non solo. Per la prima volta nella storia, la massima competizione europea per club approderà nella capitale ungherese, che aveva già ospitato la finale di Europa League nel 2023 tra Roma e Siviglia. 

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