Champions League, ufficiale: cambia l'orario della finale alla Puskas Arena di Budapest  

Arsenal, Real Madrid, Sporting, Barcellona, Psg, Liverpool e Atletico Madrid. Queste sono le squadre ancora in corsa per i due posti per la finale di Champions League, che si giocherà sabato 30 maggio 2026 alla Puskas Arena di Budapest. Uno stadio intitolato al leggendario attaccante Ferenc Puskas. Inaugurato nel novembre 2019 sulle rovine del vecchio impianto, combina elementi storici (come le pareti in mattoni dell’impianto precedente) con un design contemporaneo in metallo. Con una capienza di circa 67.000 posti, è considerato un vero gioiello in Europa. Non solo. Per la prima volta nella storia, la massima competizione europea per club approderà nella capitale ungherese, che aveva già ospitato la finale di Europa League nel 2023 tra Roma e Siviglia.