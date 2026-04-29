Brocchi "travestito" da Llorente: il siparietto comico con quel caffè con tre pezzi di burro

Cattaneo e le strane abitudini di Llorente al Parco del Buen Retiro: gag con Brocchi

Nella prima clip mandata in onda, Marco Cattaneo ha salutato tutti dal Parco del Buen Retiro: "Molto frequentato da Marcos Llorente, che fa parlare di sé fa in campo e idee extracalcistiche". Cattenao ha poi proseguito, mentre Brocchi ha iniziato a comparire alle sue spalle senza maglietta e scarpe: "Llorente gira scalzo e a torso nudo, convinto che questo favorisca la produzione di melatonina. Lo fa anche nelle giornate più fredde e senza creme solari, e in questo fate attenzione perché le creme solari aiutano a prevenire l'insorgere i tumori della pelle. Non usa neanche gli occhiali da sole, perché convinto che i raggi del sole facciano bene all'occhio, ma anche perché passa le giornate a cercare in cielo le scie chimiche. Vi ho dato un po' di dettagli per saper riconoscere Llorente. Se non vi basta è biondo, ha i capelli lunghi. Chiedete direttamente a lui".

Brocchi e la parrucca alla Llorente: "Mi fanno male i piedi e ho freddo, basta per favore!"

In quel momento alle spalle di Cattaneo è spuntato nuovamente Brocchi. Con tanto di parrucca. Travestito da Llorente. Cattaneo gli chiesto, in spagnolo, se fosse proprio lui il giocatore dell'Atletico Madrid. Brocchi ha ironicamente sbottato: "Marco, mi fanno male i piedi, ho freddo, dai basta per favore!". Un momento goliardico accolto con grandi risate nel momento in cui la linea è tornata in diretta, a bordocampo. C'è stato spazio poi a un focus sulle abitudini alimentari di Llorente. Cattaneo, brandendo un cono con della carne rossa, ha detto sarcasticamente: "Facciamo un gioco. Secondo voi sto mangiando come fa di solito Llorente, magari dopo aver bevuto caffè con tre noci di burro, oppure, lo sta facendo Cristian? Cristian, se sei tu Llorente: cosa mangi prima di allenarti o giocare?". Stando al gioco, Brocchi, con un bicchiere di frutta tagliata tra le mani, ha replicato: "Ma ovviamente un bel pieno di carboidrati leggeri".

Llorente, i numeri con l'Atletico Madrid

Scherzi a parte, la stagione di Llorente, che lo scorso 30 gennaio ha compiuto 31 anni, finora è assolutamente da incorniciare: 45 presenze, 4 gol e 6 assist tra Liga, Champions League, Coppa del Re e Supercopa.

Uno dei titolarissimi di Simeone. Llorente ha finora totalizzato 296 presenze, realizzato 36 reti e offerto 44 assist con la maglia dei biancorossi madrileni con cui l'ex Real Madrid gioca dall'estate del 2019.