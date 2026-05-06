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Dove vedere Bayern Monaco-Psg in tv? Sky o Prime Video, orario

Tutto ciò che c'è da sapere sulla semifinale di ritorno di Champions League: le probabili scelte di Kompany e Luis Enrique
TagsChampions LeaguepsgBayern Monaco

La seconda semifinale di ritorno di Champions League ci porta all'Allianz Arena, per la sfida di ritorno tra il Bayern Monaco di Kompany e il Psg di Luis Enrique. Si riparte dallo spettacolare 5-4 a favore dei parigini del Parco dei Principi. In palio c'è un posto nella finale di Budapest contro l'Arsenal, che ha eliminato l'Atletico Madrid.

Bayern Monaco-Psg, l'orario

Bayern Monaco-Psg andrà in scena oggi, mercoledì 6 maggio, alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Dove vedere Bayern Monaco-Psg in diretta tv

Bayern Monaco-Psg sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di Amazon, previo abbonamento, su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. 

Bayern Monaco-Psg, dove vedere in streaming la semifinale di ritorno

Servizio streaming attivo su Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Bayern Monaco-Psg anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Le probabili formazioni di Kompany e Luis Enrique

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane. Allenatore: Kompany.

A disposizione: 26 Ulreich, 40 Urbig, 19 Davies, 22 Guerreiro, 21 Ito, 3 Kim, 20 Bischof, 8 Goretzka, 42 Karl, 11 Jackson. 
Indisponibili: Gnabry. Squalificati: -. Diffidati: -. 

PSG (4-3-3): Safonov; Zaire Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabianz Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique 
A disposizione: 89 Marin, 70 Vignaud, 4 Beraldo, 6 Zabarnyi, 21 L. Hernandez, 19 Kang-in Lee, 24 Mayulu, 27 Dro Fernandez, 29 Barcola, 49 Mbaye, 9 Gonçalo Ramos. 
Indisponibili: Chevalier, Hakimi, Ndjantou. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

La seconda semifinale di ritorno di Champions League ci porta all'Allianz Arena, per la sfida di ritorno tra il Bayern Monaco di Kompany e il Psg di Luis Enrique. Si riparte dallo spettacolare 5-4 a favore dei parigini del Parco dei Principi. In palio c'è un posto nella finale di Budapest contro l'Arsenal, che ha eliminato l'Atletico Madrid.

Bayern Monaco-Psg, l'orario

Bayern Monaco-Psg andrà in scena oggi, mercoledì 6 maggio, alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Dove vedere Bayern Monaco-Psg in diretta tv

Bayern Monaco-Psg sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di Amazon, previo abbonamento, su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. 

Bayern Monaco-Psg, dove vedere in streaming la semifinale di ritorno

Servizio streaming attivo su Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Bayern Monaco-Psg anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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