Dove vedere Bayern Monaco-Psg in tv? Sky o Prime Video, orario

Bayern Monaco-Psg, l'orario

Bayern Monaco-Psg andrà in scena oggi, mercoledì 6 maggio, alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Dove vedere Bayern Monaco-Psg in diretta tv

Bayern Monaco-Psg sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di Amazon, previo abbonamento, su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bayern Monaco-Psg, dove vedere in streaming la semifinale di ritorno

Servizio streaming attivo su Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Bayern Monaco-Psg anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.