Tra le caratteristiche degli italiani di certo non spicca l’orgoglio patriottico . È un sentimento che non ci appartiene. Tranne rare occasioni. Non abbiamo la sensazione di grandeur che contraddistingue i francesi. O quel senso quasi fideistico di appartenenza che accomuna gli spagnoli. Noi tendiamo a dividerci, a guardare il bicchiere mezzo vuoto. Non sappiamo se definirlo disfattismo, forse è eccessivo. Però ci crogioliamo nel disincanto, probabilmente per timore di subire delusioni. Questo comportamento lo assumiamo anche nei confronti del calcio. Come se ci desse forza il “mal comune mezzo gaudio”, il sentirci a bordo di una nave perennemente alla deriva. In realtà, poi, a ben guardare, non è sempre così. Sì, è vero, abbiamo saltato tre Mondiali di fila. Ma ci sono anche segnali positivi. Non solo in Nazionale. Anche a livello di club.

Italiane imbattute nella due giorni di Champions: tra prospettive e speranze

L’ultimo turno di Champions ci ha consegnato le nostre squadre protagoniste. Con due vittorie e due pareggi. Non solo. Negli ultimi tre turni, le italiane hanno vinto otto partite su dodici (grazie soprattutto a Como e Inter che hanno fatto en plein). Solo due le sconfitte: il Napoli a Porto e la Roma che ha subito la rimonta in casa del Manchester United. Il quadro non è così fosco come invece ci ostiniamo a descriverlo. Il Como è per distacco la sorpresa del torneo. Solo pochi mesi fa, immaginarlo al terzo posto, davanti al Barcellona e al Liverpool, sarebbe sembrato fantascienza. Invece è tutto vero. La Fabregas band ha imparato a vincere anche le partite complicate, quelle che sembrano facili e poi diventano impicciose. Come contro l’Aek Atene. L’Inter ci ha ormai abituati bene. Le vittorie nerazzurre contro squadre sulla carta abbordabili, vengono date per acquisite. Lo Stoccarda ne è un esempio.

E poi i due pareggi che valgono più del punto in classifica. La Roma di Gasperini è andata a giocarsela alla pari in casa del Psg, senza Malen né Dybala titolari. Sì anche i francesi avevano tanti assenti ma sono pur sempre i vincitori delle ultime due Champions. A fine gara Luis Enrique l’ha definita la partita più difficile dall’inizio della stagione. Le sue parole sono l’ennesimo attestato della bontà del lavoro di Gasp: «Indipendentemente dai giocatori schierati, saremmo stati in difficoltà. Quando una squadra pressa in quel modo, con quella mentalità, con quella intensità, è molto difficile. Superare quel tipo di pressione è molto complicato. Ho visto le partite della Roma contro Real Madrid e Manchester United; avrebbero meritato più punti». E poi c’è il Napoli che nessuno si aspettava potesse tornare da Manchester con un risultato positivo. E invece se l’è giocata ed era in vantaggio fino a cinque minuti dalla fine.

A tre partite dalla conclusione della prima fase, il Como è al terzo posto: ormai sicuro dell’accesso ai playoff, può persino cullare il sogno di finire tra le prime otto anche se deve affrontare Psg e Barcellona. L’Inter è a un punto dall’ottavo posto, dipenderà dagli scontri diretti contro Dortmund e Liverpool. Roma e Napoli sono fuori dalle prime 24 ma di poco. Entrambe hanno un calendario sulla carta positivo, poi ovviamente le partite bisogna vincerle. Nelle ultime due edizioni, l’Italia ha portato una sola squadra agli ottavi: lo scorso anno l’Atalanta; due anni fa l’Inter che poi arrivò in finale. Le premesse per avere più italiane agli ottavi ci sono tutte. Non saremo patriottici ma quando si vince, il tricolore piace a tutti.