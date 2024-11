Inter-Arsenal, in Inghilterra gridano allo scandalo: "Rigore crudele"

In Inghilterra non hanno affatto gradito l'arbitraggio di Kovacs in Inter-Arsenal. Nella gara di Champions, L'arbitro rumeno ha preso varie decisioni controverse per la stampa britannica, dal fallo in area di Sommer non fischiato a Merino, che si prende un pugno sulla testa da parte del portiere, al rigore per il fallo di mano sempre di Merino considerato "troppo severo", il tutto senza l'intervento del Var Dingert. Il Sun apre il suo sito con il titolo "Proud as punch", sottolineando sia l'orgoglio di Arteta sia il pugno ricevuto da Merino.