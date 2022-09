Nagelsmann: "Con l'Union Berlino ci prepareremo per la Champions: è simile all'Inter"

Ultimo turno di Serie A e in tutto il Vecchio Continente, prima della partenza vera del tourbillon delle coppe europee. Se l' Inter sarà impegnata nel derby della Madonnina, il Bayern Monaco - contro cui i nerazzurri esordiranno in questa edizione della coppa "dalle grandi orecchie - sarà di scena nella capitale tedesca contro l'Union Berlino.

Verso Inter-Bayern di Champions: Nagelsmann guarda all'Union Berlino

Non un derby emotivamente sfibrante certo, ma un match comunque dall'alto coefficiente di difficoltà dal momento che la formazione di Urs Fischer ha ottenuto gli stessi punti dei bavaresi nei primi impegni di Bundesliga (10) e che, soprattutto, proviene dal roboante successo per 6-1 in trasferta contro lo Schalke 04, in cui è andato a segno anche l'ex sampdoriano Morten Thorsby.