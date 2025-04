Bayern Monaco, Neuer salta anche il ritorno con l'Inter

Manuel Neuer non ce la fa . Il portiere del Bayern Monaco , secondo quanto riportato dalla Bild, salterà anche la gara di ritorno con l' Inter di Simone Inzaghi, in programma mercoledì 16 aprile alle ore 21. L'estremo difensore tedesco, nonché capitano dei bavaresi, non ha superato il problema al polpaccio .

Neuer salta Inter-Bayern Monaco, tegola per Kompany

Manuel Neuer salterà Inter-Bayern Monaco. Tegola per Vincent Kompany, che continua a non vedere una luce in fondo al tunnel degli infortuni che stanno falcidiando la rosa bavarese. Prima la lesione al polpaccio, poi il riacutizzarsi del problema a pochi passi dal rientro e ora il doppio forfait contro i nerazzurri, in occasione dei quarti di finale di Champions League. Come confermato dalla Bild, infatti, Neuer non ha svolto alcun allenamento sul campo nella giornata di ieri, certificando di fatto la sua assenza a San Siro. Al suo posto, pronto Jonas Urbig, che dovrebbe nuovamente sostituire il numero uno del Bayern.