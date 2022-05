"Christensen: trasferimento imminente al Barcellona. Niente Inter o Juve"

Il trasferimento di Andreas Christensen al Barcellona è ormai imminente. L'obiettivo a parametro zero di questi mesi sia di Inter che di Juventus per rinforzare il reparto difensivo, non giocherà nella prossima Serie A. A confermarlo è il Daily Mail. Questo, dopo i fatti che hanno fatto particolarmente discutere in casa Chelsea nell'ultimo weekend in cui i Blues si sono arresi al Liverpool ai calci di rigore nella finale di Fa Cup, vinta per l'appunto dai Reds di Klopp.