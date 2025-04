Inzaghi, che stoccate prima del Bayern: "Si parla troppo, non ho tempo per Bologna-Napoli"

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - In attesa di sapere se il pari di Parma avrà o meno riaperto la lotta scudetto, leggi Bologna-Napoli , l' Inter ha pensieri solo per l'andata dei quarti di finale in casa del Bayern.

Inzaghi replica alle critiche dopo il pari di Parma

Parola di Simone Inzaghi, che alla vigilia della sfida dell''Allianz Arena chiarisce la mentalità che guida e guiderà le sue scelte in questo impegnativo finale di stagione, anche se le critiche che gli sono piovute addosso non lo hanno lasciato indifferente: “Si parla troppo. A Parma quattro cambi su cinque sono stati forzati e dovuti a infortunio. Facciamo un pareggio e si parla solo di quello e delle assenze del Bayern domani, quando l'Inter avrà solo 14-15 giocatori. Non abbiamo tempo per Bologna-Napoli: il nostro destino è essere in corsa su tre fronti”

Ora la Champions e il Bayern: "Ci giocheremo le nostre chance"

Guardandosi intorno durante la classica passeggiata nello stadio che ospiterà anche la finale di Champions per saggiare le condizioni del campo, Inzaghi si immerge già nell'atmosferà della sfida: "È bellissimo essere qui, sarà una partita difficile contro una grandissima squadra in uno stadio bellissimo ma sappiamo quanto abbiamo faticato per arrivare qua e ci giocheremo le nostre chance. Loro sono una squadra esperta, che ha delle assenze come noi, che pressa, intensa, che da tanti anni arriva in fondo a questa competizione e che assieme al Real è la grande favorita della vigilia, ma veniamo qui per giocarci questa grande gara".