Inter, Marotta: "Luis Henrique è un buon giocatore. Sul monte ingaggi..."

Giuseppe Marotta , presidente dell' Inter , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d'inizio della partita contro il Bayern Monaco , match valido per i quarti di finale d'andata di Champions League : "La squadra molto bene, essere qui a questo appuntamento è un fatto che ci onora . Ogni partita è una storia a parte, è una partita in cui i giocatori si caricano anche da soli nonostante la carica che l’allenatore riesce a dare".

Le parole di Marotta su Luis Henrique e sul monte ingaggi

Il numero uno del club nerazzurro ha anche parlato di mercato, in particolare di Luis Henrique del Marsiglia: "Buon giocatore, ce ne sono tanti nel nostro taccuino. Ausilio e Baccin sono molto attivi con i nostri osservatori. Per costruire un gruppo vincente anche l’anno prossimo ci devono essere caratteristiche: giovani, esperti, contenimenti dei costi, zoccolo duro di italiani. Vogliamo ridurre il monte ingaggi ma non disdegnano anche giocatori esperti. Vogliamo comunque creare investimenti".

I numeri di Luis Henrique

Luis Henrique è un'ala sinistra brasiliana classe 2001 che gioca nel Marsiglia di Roberto De Zerbi: cresciuto nel Botafogo, in questa stagione in Francia ha collezionato trenta presenze in tutte le competizioni, con nove gol e sette assist all'attivo