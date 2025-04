Inzaghi esulta: "Superato un avversario di alto livello. E parte tutto da Istanbul..."

"Squadra costruita fra tante difficoltà"

Commentando il traguardo raggiunto e una stagione che vede l'Inter in corsa su tutti e tre i fronti, il tecnico nerazzurro elogia la squadra e sottolinea: "Non c'è la mano di Inzaghi, c'è la mano di questi ragazzi. Lavorano insieme, si sacrificano insieme, è la mentalità da Istanbul. Abbiamo costruito una squadra in mezzo a tante difficoltà, sapevamo che andavano messe a posto delle cose con Zhang prima e con Oaktree ora. Ma noi cerchiamo di mettere i ragazzi nelle migliori condizioni".