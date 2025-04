Polemiche in Germania per il gol di Lautaro, l'ex arbitro: "La stoppa di mano"

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Inter elimina il Bayern Monaco dalla Champions League, ma i tedeschi non la prendono bene e il giorno dopo trovano modo e maniera per polemizzare puntando l’indice contro l’ arbitro Vincic . La partita era molto sentita, alla fine della sfida di andata il tecnico Kompany e il centravanti Kane avevano stigmatizzato i festeggiamenti interisti dopo il successo ottenuto a Monaco. Nella serata di ieri il club bavarese aveva brandizzato lo spogliatoio del Meazza con frasi motivazionali, ma alla fine non è andata come speravano: Stanisic a ridosso del fischio finale ha scaraventato a terra un raccattapalle innescando una rissa.

L’ex arbitro polemizza sul gol di Lautaro

L’ex arbitro tedesco Manuel Grafe, alla fine della sfida tra Inter e Bayern Monaco, ha puntato l’indice contro l’arbitro Vincic e contro gli assistenti Var per il momentaneo pareggio realizzato da Lautaro Martinez. “È pazzesco - afferma l’ex fischietto tedesco - Lautaro stoppa il pallone con la mano e poi calcia in porta! Per Vincic, forse era difficile intercettare l’azione irregolare nella mischia in area di rigore, ma il Var esiste per questo motivo!”.