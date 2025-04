Champions League, Barcellona-Inter in chiaro: dove vederla in tv

L ’andata della semifinale Barcellona‑Inter di Champions League sarà trasmessa in diretta e in chiaro . Warner Bros. Discovery ha annunciato l’intesa con Prime Video che apre le porte del grande calcio europeo a tutto il pubblico free‑to‑air.

Champions League, Barcellona-Inter in chiaro: dove vederla

Il match sarà visibile sul canale Nove, con la serata prenderà il via alle 19.30 con il lungo pre‑partita dallo stadio Olimpico di Barcellona, mentre il calcio d’inizio è fissato per le 21.00.

I telecronisti della gara

Al microfono ci sarà la collaudata coppia Sandro Piccinini‑Massimo Ambrosini: per chi non dispone di Prime Video o di un abbonamento pay, si tratta di un’occasione ghiottissima: l’accordo tra le piattaforme, infatti, consente la messa in onda in chiaro di uno dei match di punta dell’intera stagione di Champions League ai telespettatori italiani.