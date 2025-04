Barcellona-Inter, arbitra Turpin: in stagione ha sbagliato con la Roma in Europa League  

E’ ufficiale: c’è il nome dell’arbitro per la semifinale di andata di Champions League tra Barcellona e Inter, in programma mercoledì in Spagna. Si tratta di Clement Turpin, con Jerome Brisard al Var. Il francese, 42 anni, è stato premiato come miglior arbitro europeo nella stagione 2021-2022 e vanta un curriculum di alto livello, inclusa la finale di Champions League 2022 tra Real Madrid e Liverpool (vinta dai Blancos).