Dove vedere Barcellona-Inter in tv? Prime o Sky, orario

Dopo Arsenal-PSG, Barcellona-Inter completa il quadro delle semifinali di Champions League. Le due squadre arrivano al match in due momenti completamente diversi della stagione: i blaugrana hanno appena vinto la Coppa del Re vincendo il Clasico contro il Real Madrid in finale mentre i nerazzurri hanno perso la vetta del campionato e sono stati eliminati dai cugini del Milan in Coppa Italia.