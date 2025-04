Nuovo problema muscolare per Lautaro Martinez , costretto ad uscire nell'intervallo di Barcellona-Inter . Al 44' del primo tempo della sfida del Montjuic, il capitano nerazzurro ha effettuato una frenata all'altezza della linea mediana e nel cambio di direzione ha sentito tirare all'altezza del bicipite femorale della coscia sinistra . Una volta scaricata la palla all'indietro, si è fermato e ha portato le mani sul volto , percependo subito l'entità dell'infortunio. Da valutare le sue condizioni nelle prossime ore, in vista del ritorno in programma a San Siro martedì 6 maggio.

Infortunio per Lautaro Martinez in Barcellona-Inter: le condizioni dell'attaccante

Lautaro Martinez, dopo essere stato medicato dai sanitari dell'Inter all'esterno del terreno di gioco, è rientrato per gli ultimi secondi della prima frazione di gioco, stringendo i denti e non lasciando i compagni in inferiorità numerica. Inzaghi ha potuto così usufruire dell'intervallo per effettuare la sostituzione, senza sprecare uno dei tre slot a disposizione. Risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra per il "Toro". Dentro Taremi al suo posto, a partire dal primo minuto del secondo tempo. Allarme in casa nerazzurra a sei giorni dal secondo round del doppio confronto con il Barcellona. Gli esami strumentali chiariranno i tempi di recupero.