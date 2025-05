Inter, Inzaghi vara il 'piano Yamal': serve fermarlo per andare in finale Champions 

Novanta minuti, o poco più, separano l’Inter dalla finale di Champions League. Sarebbe la seconda in tre anni e domani sera a San Siro si ripartirà dal 3-3 di Barcellona e con una preoccupazione su tutte: limitare Yamal. Sarà quello l’obiettivo principale di Simone Inzaghi che da giorni, precisamente da quando è rientrato dalla Spagna, sta studiando un modo per arginare un talento capace di segnare 22 gol e fare 33 assist nelle sue prime 100 gare in mag