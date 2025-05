Frattesi racconta il suo malore in campo: "Ho visto tutto nero..."

ROMA - "E' incredibile. A livello di emozione, stasera è successo davvero l'incredibile". Davide Frattesi, autore del gol vittoria dell'Inter contro il Barcellona, non trattiene la gioia ai microfoni di Sky. "Ho urlato talmente tanto che ad un certo punto vedevo tutto nero, ho rischiato di non finire la partita.... Sono anche contento di esserci riuscito, fortuna che c'era il gel, e dico grazie al fisioterapista", aggiunge riferendosi al momento in cui ha chiesto l'ingresso degli assistenti sanitari in campo per un malore. "Sono molto felice. La parata più difficile? Non lo so. L'ultima perché Yamal è un giocatore incredibile", afferma Yann Sommer.

