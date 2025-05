Lautaro Martinez, ecco cosa ha fatto la moglie dopo la vittoria contro il Barcellona

Nonostante i problemi fisici e i dubbi degli ultimi giorni, Lautaro Martinez è sceso in campo e ha segnato il gol che ha aperto la partita e spianato la strada dell'Inter verso la finale di Champions League. Il calciatore ha potuto contare su un sostegno importante, quello della moglie Agustina Gandolfo , presente a San Siro. "Sono così nervosa", ha scritto l'imprenditrice su Instagram prima del suo arrivo allo stadio, dove ha appoggiato in pieno la squadra nerazzurra. Dopo la vittoria del club italiano si è complimentata con il marito: "Sei incredibile". Anche Lautaro ha voluto spendere parole al miele e ha condiviso sul suo account una foto con Agustina: "Ti amo amore mio, grazie per avermi supportato in questa follia", ha commentato. Pronta la risposta della Gandolfo: "Ti sosterrò sempre".

La promessa di Lautaro Martinez per moglie e figli

Dopo la partita tra Inter e Barcellona, Lautaro Martinez ha raccontato ai microfoni di Sky che nell'ultimo periodo ha vissuto momenti di sconforto. "Ero in difficoltà, non sentivo la gamba bene. Ho passato due giorni a piangere a casa, non era quello che volevo non giocare. Ho messo una fasciatura stretta stretta e sono sceso in campo. Io sono fatto così e vivo il calcio così", ha ammesso. E poi: "Ho pianto tanto dopo Barcellona ma ho promesso alla mia famiglia che sarei sceso in campo". È stato di parola perché alla fine si è presentato puntuale a San Siro e si è tolto anche la soddisfazione di segnare un gol in una partita che resterà a lungo nella memoria dei tifosi e non.

Chi è la moglie di Lautaro Martinez

Classe 1996, Agustina Gandolfo è una influencer e imprenditrice argentina. Ha conosciuto l'attaccante dell'Inter nel 2018, in una discoteca di Buenos Aires. Per amore ha lasciato i negozi che gestiva in Sud America e l'azienda di famiglia e si è trasferita in Italia. A Milano ha aperto un ristorante, il Coraje. La coppia è convolata a nozze nel 2023 e ha due figli: Nina e Theo. Agustina è molto amica di Wanda Nara, ex moglie di Mauro Icardi.