Milano, idea maxischermo per Psg-Inter: dove si vedrà la finale di Champions League

Per i tifosi nerazzurri che non potranno essere a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio, c’è una possibilità che inizia a prendere forma: vivere la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain sul maxischermo di San Siro. La partita, in programma alle ore 21 all’Allianz Arena, è l’evento calcistico più atteso dell’anno per i sostenitori dell’Inter, che sognano di tornare sul tetto d’Europa dopo l’ultima amara esperienza del 2023 a Istanbul contro il Manchester City.