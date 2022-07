"Cristiano Ronaldo non partirà per il tour del Manchester United in Asia e Australia"

" Cristiano Ronaldo non parteciperà alla tournée che il Manchester United ha in programma dalla prossima settimana in Asia e Australia". A comunicarlo è Sky Sports Uk. Una notizia che funge da ennesima riprova dei rapport giunti ormai ai minimi termini tra il club di Premier e l'asso portoghese, sempre alla ricerca di una nuova sistemazione in cui potrà disputare la prossima Champions League.

CR7, che non ha preso parte nemmeno ai primi giorni di allenamento dei Red Devils, non seguirà quindi la sua (ormi ex?) squadra nel viaggio dall'altro capo del mondo. La formazione del nuovo manager Erik Ten Hag (con cui il portoghese non ha legato sin dal suo approdo dall'Ajax) scenderà in campo martedì 12 luglio a Bangkok contro il Liverpool, venerdì 15 a Melbourne contro il Melbourne Victory e, martedì, 19 contro l'Aston Villa. Ultima data sabato 23 a Perth contro il Crystal Palace.