Lo United scarica Cristiano Ronaldo: cosa gli hanno detto negli spogliatoi

Il manager olandese, dopo aver messo fuori rosa e fatto multare Cristiano Ronaldo , annunciando tuttavia che tornerà in gruppo dopo la partita col Chelsea , ha svelato cosa ha riferito al portoghese: "Gli avevo già detto che il primo episodio che lo coinvolse nell'amichevole contro il Rayo Vallecano (in cui CR7 se ne andò via, dallo stadio, dopo la sostituzione all'intervallo, ndr), era inaccettabile - si legge sulle colonne del Mirror -. Perseverare con questo atteggiamento è stato gravissimo".

Ten Hag su Cristiano Ronaldo (che tornerà dopo il Chelsea): "Mancherà contro i Blues, ma..."

E ancora: "Sarà un'assenza pesante la sua, per noi, in una gara importante come quella contro il Chelsea, ma io devo pensare a come mantenere l'equilibrio della squadra, non si possono tollerare certi comportamenti, da parte di nessun componente della rosa".