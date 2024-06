Bellingham scatta una foto alla madre con Mourinho: il siparietto

Mourinho e il desiderio della mamma di Bellingham

La mamma Denise è sempre stata una grande fan di Josè Mourinho, in servizio per TNT Sports alla finale di Wembley. Proprio da lì ha annunciato ai tifosi del Fenerbahçe il suo arrivo. Bellingham ha quindi preso la palla al balzo: è andato prima a salutare l'allenatore con un bell'abbraccio, e poi ha chiesto se potesse fare una foto con la madre. Fotografo d'eccezione per i due perchè a scattarla è stato proprio Jude. Prima della foto, Mourinho era andato anche a salutare il fratello minore Jobe, centrocampista del Sunderland.